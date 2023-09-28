شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتصار في هجوم خاطف.. رئيس أذربيجان يزور «كاراباخ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: (رويترز)

قالت الرئاسة في أذربيجان الخميس، إن الرئيس إلهام علييف زار بلدة جبرائيل في ناجورنو كاراباخ، لتفقد أعمال إنشائية هناك، وذلك بعد أيام من انتصار قوات باكو على القوات الأرمنية بالمنطقة الجبلية في هجوم خاطف.

ولم تذكر الرئاسة موعد الزيارة إلا أنها تبدو الأولى لعلييف إلى كاراباخ منذ الهجوم الذي أدى إلى فرار عشرات الآلاف من الأرمن من المنطقة.

وعادت جبرائيل، التي استولت عليها القوات الأرمنية الانفصالية في التسعينات إبان انهيار الاتحاد السوفبيتي، إلى سيطرة أذربيجان خلال حرب قصيرة في 2020.