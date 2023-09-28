شكرا لقرائتكم خبر عن الجندي الأمريكي يصل إلى تكساس بعد إطلاق بيونغ يانغ سراحه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

ذكرت شبكة سي.إن.إن، أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج وصل إلى قاعدة عسكرية أمريكية في تكساس في وقت مبكر من يوم الخميس، بعدما طردته كوريا الشمالية التي دخل حدودها شديدة التحصين قبل شهرين.

ونقلت سي.إن.إن عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية قوله، إن كينج وصل على متن رحلة جوية عسكرية أمريكية، هبطت في كيلي فيلد بقاعدة سان أنطونيو-فورت سام هيوستن المشتركة.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء بأن كوريا الشمالية احتجزت جندياً أمريكياً عبر الحدود شديدة التحصين من كوريا الجنوبية، من دون الحصول على تصريح دخول.

وكان الجندي في جولة منظمة في المنطقة التي تديرها الأمم المتحدة، والتي تقع بين البلدين.

ويأتي هذا الحادث، في وقت تشهد فيه العلاقات توتراً شديداً مع كوريا الشمالية، وعادة ما يُنصح المواطنون الأمريكيون بعدم الذهاب إلى هناك.