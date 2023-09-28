شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: روسيا تراقب عن كثب الوضع الإنساني في «كاراباخ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو (رويترز)

قال الكرملين الخميس، إنه يتابع عن كثب الوضع الإنساني في إقليم ناغورنو كاراباخ، في أذربيجان والذي فر منه زهاء 70 ألف نسمة من الأرمن في الأيام الأخيرة في أعقاب هجوم عسكري خاطف شنته أذربيجان وانتصرت فيه على القوات الأرمنية.

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في إفادة صحفية معتادة أن قوة حفظ السلام الروسية، تقدم المساعدات لسكان المنطقة.

ورداً على سؤال من صحفي، أوضح بيسكوف أنه لا خطط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة أرمينيا.