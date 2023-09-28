بريطانيا: روسيا تحاول محو الدولة الأوكرانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت المملكة المتحدة، في بيان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن روسيا تحاول محو الدولة الأوكرانية.

وقالت نائبة السفير ديردري براون في البيان أمام المنظمة، يوم الخميس، إن محاولات روسيا الوحشية وغير المشروعة لضم الأراضي الأوكرانية لن تمرّ دون رد.

وأضافت براون: قبل عام واحد، حاولت روسيا ضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا الأوكرانية بشكل غير قانوني. فقد أجرت السلطات الإقليمية غير الشرعية، التي أنشأتها روسيا ودعمتها، استفتاءات صورية، وفبركت النتائج، ثم أعلنت سيطرتها المفترضة على الأراضي الأوكرانية ذات السيادة.

اخضاع الأوكرانيين

وعلى الرغم من الإدانة الدولية، تواصل روسيا الادعاء بأنها تسيطر على هذه المناطق الأوكرانية وتستمر في محاولة إخضاع الأوكرانيين لسلطتها المزعومة بشكل غير قانوني.

وقالت نائبة السفير البريطاني لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: لقد شهدنا مناسبات لا حصر لها، مثل هذه، حيث تجاهلت روسيا الحقائق وكررت رواياتها الكاذبة بشكل واضح. وفي بداية هذا الشهر، انتهكت روسيا مرة أخرى ميثاق الأمم المتحدة، فنظمت انتخابات غير شرعية في شبه جزيرة القرم والمناطق الأوكرانية التي زعمت أنها ضمتها.

وكما كانت الحال مع الاستفتاءات الصورية التي جرت العام الماضي، كانت روسيا تحدد النتائج مسبقاً. واستخدمت السلطات الروسية الترهيب لإجبار السكان على الذهاب إلى صناديق الاقتراع تحت تهديد السلاح. وواصلت روسيا ادعائها السخيف بأنها تحرر المدنيين الأوكرانيين.

فظائع مروعة

ولكن إذا كان ذلك صحيحا، فلماذا احتاجت روسيا إلى استخدام مثل هذه التكتيكات؟ لماذا شهدنا على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية تقارير تلو الأخرى عن قيام روسيا بارتكاب فظائع مروعة ضد هؤلاء المدنيين الأبرياء؟

وقالت براون: وتكشف التقارير الواردة من الأمم المتحدة أن استمرار استخدام القوات الروسية للتعذيب ضد السكان الأوكرانيين في دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا واسع النطاق ومنهجي. وقد جمعت الأمم المتحدة روايات عن الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والخنق والإيهام بالغرق والخنق والحرمان من الطعام والماء. وفي بعض الحالات، تم ارتكاب مثل هذه الأفعال بوحشية شديدة أدت إلى وفاة الضحايا. السيد الرئيس، نوايا روسيا الحقيقية واضحة. تحاول روسيا زرع الخوف وإخضاع الشعب الأوكراني. ولا يمكن لروسيا أن تخفي فظائعها المروعة وراء أكاذيبها الصارخة.

وأكدت المملكة المتحدة في البيان على أنها ستواصل تسليط الضوء على الحملة القمعية الروسية ضد الشعب الأوكراني، بما في ذلك ترحيل المواطنين إلى روسيا والأراضي التي تسيطر عليها روسيا مؤقتا.

وقالت السفيرة براون: وكما هو موضح في التقرير الثالث لآلية موسكو، فإن ترحيل الأطفال الأوكرانيين يشكل جزءًا متعمدًا من استراتيجية روسيا لمحو أوكرانيا من الخريطة.

ورحّلت السلطات الروسية قسراً أكثر من 19500 طفل أوكراني. وهذا يعني أن أكثر من 19,500 طفل انفصلوا عن عائلاتهم والأوصياء القانونيين عليهم. إنها مأساة لكل طفل، ولكل أسرة. في فبراير/شباط، قدر مرصد الصراع أنه تم نقل 6000 طفل أوكراني إلى معسكرات إعادة التعليم في شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بشكل غير قانوني والبر الرئيسي لروسيا.

أطفال أوكرانيا

وقال البيان البريطاني: لدينا أيضًا معلومات تفيد بأن روسيا تهدف هذا العام إلى استضافة حوالي 100 ألف طفل أوكراني من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا للمشاركة في برنامج معسكر صيفي، بهدف تلقين الأطفال سياسيًا للتحالف مع روسيا.

وتسعى هذه المعسكرات الصيفية المزعومة إلى "إضفاء الصبغة الروسية" على الأطفال الأوكرانيين. تعريضهم لمزيج من التعليم الأكاديمي والثقافي والوطني والعسكري المتمركز حول روسيا.

وأكدت المتحدثة البريطانية: إن مثل هذه المحاولات المروعة لتلقين الأشخاص الأبرياء تكشف وحشية بوتين ووكلائه. المملكة المتحدة لن تتراجع. في العام الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا لتورطها المزعوم في النقل القسري وتبني الأطفال الأوكرانيين. وفي هذا العام، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 11 طرفًا إضافيًا لدورها في البرنامج الروسي المروع للترحيل القسري للأطفال. ولن نتردد في فرض المزيد من التدابير الاقتصادية على أولئك الذين يصممون على مخالفة القانون الدولي.

وفي الختام قالت المملكة المتحدة في بيانها إنها ستقف متحدة مع شركائنا الدوليين في إدانة الفظائع الروسية. لن نعترف أبدًا بمحاولات روسيا ضم الأراضي الأوكرانية ذات السيادة. ولن نسمح أبدًا لروسيا بتطبيع وحشيتها من خلال التضليل والتضليل والأكاذيب.

