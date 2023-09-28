الشرطة الهولندية: مقتل عدة أشخاص في إطلاق النار بروتردام

اعلنت الشرطة الهولندية إن عدة أشخاص قتلوا في مدينة روتردام عصر اليوم الخميس بعد أن فتح مسلح الرصاص عليهم.
وفي وقت سابق، اعلنت الشرطة الهولندية إنها ألقت القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 32 عاما بعد إصابة شخصين على الأقل في إطلاق نار بدأ في منزل بمدينة روتردام واستمر في قاعة دراسية بمركز طبي جامعي قريب.
واوضحت الشرطة إن فريق اعتقال دخل المنشأة الطبية بحثا عن المشتبه بضلوعه في إطلاق النار الذي وُصف بأنه رجل طويل القامة يرتدي زيا مموها.
وأكدت الشرطة إصابة شخصين. ونقلت وكالة أنباء "أيه.إن.بي" عن السلطات المحلية في مكان الحادث قولها إن "شخصا ثالثا أُصيب أيضا".
وذكرت سلطات السلامة المحلية إن حريقا شب في المنزل وتم إخماده، كما قالت وسائل إعلام محلية إن حريقا اندلع في المركز الطبي الجامعي أيضا.
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