عناية عزالدين جالت على المرجعيات الدينية والمؤسسات الاجتماعية في ميشيغن

جالت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عناية عز الدين على المرجعيات الدينية والمؤسسات الاجتماعية في مدينتي ديربورن وديربورن هايتس، يرافقها اعضاء مؤسسة الامل الاجتماعية وسعادة قنصل لبنان السفير بلال قبلان.

وقد استهلت الجولة باجتماع مع اللجنة النسائية لمؤسسة "الامل" حيث كان اللقاء وديا استمعت خلاله عزالدين الى شرح مفصل حول اعمال اللجنة.

وقام الوفد بزيارة المجمع الاسلامي للقاء الشيخ باقر بري ومجلس الامناء، ثم كانت زيارة الى الشيخ احمد حمود امام المركز الاسلامي، وسماحة السيد حسن القزويني في المنتدى الاسلامي.

والتقى الوفد خلال جولته عمدة مدينة ديربورن اللبناني الاصل بلال بزي، واختتمت الجولة بلقاء امام محمد الهي في دار الحكمة الاسلامية.