توقيف شخصين في سوق الخان حاصبيا لترويجهما المخدرات

أوقفت دورية تابعة لمكتب معلومات مرجعيون وحاصبيا في قوى الأمن الداخلي في محلة سوق الخان، كلا من (ع. ن) و (ا.ه) لترويجهما للمخدرات. وتخلل عملية التوقيف اطلاق النار في الهواء بعد محاولة فرارهما من عناصر الدورية. وتم تسليم الموقوفين الى القضاء المختص لاستكمال التحقيق.

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