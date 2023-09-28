شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى بإطلاق نار في روتردام الهولندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي- أ.ف.ب

قتل أشخاص عدة في إطلاق نار مزدوج وقع، الخميس، في مدينة روتردام، وفق ما أفادت الشرطة. وأطلق مسلح النار داخل شقة في المدينة الهولندية، ثم اقتحم مركزاً طبياً مجاوراً. واندلع حريقان في المكانين المذكورين ولكن تم إخمادهما.

وقالت شرطة المدينة في بيان على منصة «إكس»: «إن حادثي إطلاق النار في روتردام أسفرا عن سقوط قتلى. نبلغ أولاً العائلة والأقرباء ونزودهم بالمعلومات لاحقاً».

وأكدت السلطات أن وحدات خاصة دخلت مستشفى المدينة الهولندية بحثاً عن المشتبه فيه (32 عاماً) الذي يحمل مسدساً. فيما نقلت وكالة الأنباء المحلية «أيه إن بي» عن الشرطة، أن دافع الهجوم لا يزال مجهولاً. وأظهرت مشاهد أشخاصاً يخرجون من المستشفى بينهم أطباء، فيما كان يدخله عناصر من الشرطة يرتدون سترات واقية من الرصاص.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق أن المشتبه فيه يرتدي زياً «قتالياً»، وأنه طويل القامة وأسود الشعر ويحمل حقيبة ظهر.