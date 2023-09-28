شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تسجل ارتفاعاً كبيراً في الهجرة غير الشرعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زغرب - (أ ف ب)

أعلن قائد شرطة الحدود زوران نيسينو، الخميس، أن كرواتيا سجلت زيادة بنسبة 140% في الهجرة غير الشرعية، مقارنة بالعام الماضي.

وقال نيسينو، إن أكثر من 54500 شخص عبروا الحدود الكرواتية بشكل غير قانوني، مضيفاً: «لقد تقدموا جميعاً بطلب لجوء، ما يثبت أن المهربين والمهاجرين على دراية بالنظام الأوروبي ويعرفون أنهم قادرون على التنقل بحرية».

وانضمت كرواتيا التي تعد 3.8 مليون نسمة إلى فضاء شنغن في عام 2023، حيث يمكن لأكثر من 400 مليون شخص السفر داخله بحرية دون ضوابط حدودية داخلية.

وكانت البلاد أحد الممرات على طريق البلقان الذي سلكه آلاف الرجال والنساء والأطفال الفارين من الحروب في عامي 2015 و2016.

وبعد عشر سنوات، لا تزال أعداد أقل من المهاجرين تسلكه، وتصل إلى كرواتيا من البوسنة أو صربيا.

وفي سلوفينيا على الجانب الآخر من الحدود، تضاعف عدد المهاجرين ثلاث مرات في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأشار وزير الداخلية السلوفيني بوستيان بوكلوكار، إلى أنه من غير الوارد حالياً إعادة فرض رقابة على الحدود، لكن عدد الدوريات ازداد «في الأماكن الأكثر أهمية».

وحذرت عدة جمعيات من عمليات الطرد غير القانوني للمهاجرين في كرواتيا، بمن فيهم الأطفال، ومن عدم توافر أماكن لاستقبال طالبي اللجوء.

وتم توثيق أكثر من 1700 حالة طرد غير قانوني هذا العام، ويقول أكثر من نصف المهاجرين الذين شملهم استطلاع، إنهم تعرضوا «للعنف الجسدي أو الإهانة أو السرقة»، وفقاً لمركز دراسات السلام، وهي منظمة محلية.

وتتهم المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام كرواتيا، بانتظام، بإبعاد المهاجرين بعنف عند الحدود. ولطالما نفت زغرب ذلك.