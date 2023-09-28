شكرا لقرائتكم خبر عن خلافاً للعادة.. رئيس الصين يلقي خطاب العيد الوطني بدلاً من رئيس الوزراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين- رويترز

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ الأمة على «العمل معاً في وحدة»، في خطاب عادة ما يلقيه رئيس الوزراء، وذلك في حفل عشاء أقيم، الخميس، قبل حلول الذكرى الرابعة والسبعين من تأسيس الصين الحديثة.

ومنذ توليه منصب الرئيس في مارس/آذار 2013، ألقى شي خطاباً مرتين في الحفل السنوي، الذي يقام عادة عشية العيد القومي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وفي سنوات أخرى، كان رئيس الوزراء هو الذي يلقي الخطاب.

والمرة الأولى التي ألقى فيها شي خطابه كانت في عام 2014 بحفل استقبال حضره أكثر من ثلاثة آلاف مدعو، وهو عدد أكبر بكثير من العدد الطبيعي الذي كان يبلغ في ذلك الوقت 1200 مدعو.

وألقى شي خطاباً آخر في الحفل عام 2019 الذي أقيم احتفالاً بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وجاءت المرة الثالثة، الخميس، قبل ثلاثة أيام من الذكرى الرابعة والسبعين. وقال شي للمدعوين، البالغ عددهم نحو 800 شخص، وبعضهم دبلوماسيون أجانب، في قاعة الشعب الكبرى في قلب بكين: «مستقبلنا مشرق، لكن الطريق أمامنا لن يكون سلساً».