انت الان تتابع خبر "فاجعة الحمدانية".. وفاة مصابين اثنين وهذه آخر حصيلة الضحايا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إنه لا توجد حصيلة ثابتة حتى اللحظة بسبب وجود مفقودين جارِ البحث عنهم وامتناع صحة نينوى عن التصريح بالرقم النهائي.

وأضاف، حالياً وصل عدد المتوفين الى ما يقارب الـ 100 وأكثر من 360 جريحاً، مشيراً الى وفاة اثنين من المصابين، مع وجود اصابات خطيرة جداً.