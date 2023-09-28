انت الان تتابع خبر قتلى بإطلاق نار في روتردام الهولندية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما بعد إطلاق النار في روتردام، وفق "رويترز".

وذكرت الوكالة أن إطلاق النار بدأ في منزل، واستمر في قاعة دراسية بمستشفى جامعي قريب.

ولم تحدد الشرطة بالضبط عدد القتلى.



وكتبت شرطة ثاني أكبر مدينة في هولندا على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أنها تقوم حاليا بإبلاغ أقارب الضحايا، وذلك قبل الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

وكان المسلح الذي يرتدي زيا عسكريا، فتح النار في المستشفى الجامعي، قبل أن يجري اعتقاله في مهبط الطائرات بالمستشفى نفسه.