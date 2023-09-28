انت الان تتابع خبر تطورات جديدة.. رئيسا برشلونة ونيجريرا أمام القضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن قاضي التحقيق في برشلونة، اتهم في مذكرته الأطراف التي تم التحقيق معهم بالرشوة، التي تندرج تحت بند الفساد الرياضي في القانون الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة المتهمين، تضم الرئيسين السابقين لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، إضافة إلى نيجريرا.



وأضافت أن نيجريرا حصل على أكثر من 7 ملايين يورو من برشلونة، على مدار 18 عاما، وتوقفت هذه الدفعات المالية بعد استقالته من منصبه.

كما لفتت إلى أن نائب رئيس لجنة الحكام السابق، استفاد من منصبه وعمله في جهة عامة، وحصل على هذه الأموال بشكل مباشر، أو عبر نجله من خلال شركة خاصة.

وتفجرت هذه القضية قبل أشهر قليلة، وتكهنت تقارير صحفية بتوقيع عقوبات رادعة على برشلونة، وصلت إلى إمكانية استبعاده من دوري أبطال أوروبا.