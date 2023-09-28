شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبوطها على القمر.. الهند تخطط لاستكشاف كوكب الزهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخطط الهند لتحد فضائي جديد كبير بإطلاق مهمة إلى كوكب الزهرة، بعد نحو شهر من هبوطها الناجح على سطح القمر.

وقال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية سريدارا بانيكر سوماناث يوم الأربعاء، إن استكشاف الزهرة يمكن أن يوفر رؤى مهمة بشأن مستقبل كوكبنا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إنديا توداي".

وأضاف أنه من المتوقع إطلاق المهمة في السنوات المقبلة، وأنها تهدف إلى دراسة سطح كوكب الزهرة وغلافه الجوي.

وهناك مسبار هندي في طريقه حاليًا لدراسة الشمس، ووفقًا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، سيستغرق الأمر نحو 4 أشهر حتى يصل إلى مدار الشمس.

تطور برنامج الفضاء الهندي

وفي أغسطس الماضي، أصبحت الهند رابع دولة على الإطلاق تدير هبوطًا ناجحًا على سطح القمر.

وبدأ برنامج الفضاء الهندي في ستينيات القرن العشرين، وفي العقود الأولى، كان التركيز بشكل أساسي على إيصال الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بتكلفة زهيدة.

وتُعد أهداف الهند مؤخرًا أكثر طموحًا، وهي علامة على أنها تتطلع إلى مكانة أكثر أهمية في استكشاف الفضاء، كما نفذت الهند مهمة إلى المريخ أيضًا.