شكرا لقرائتكم خبر عن أوزبكستان.. السيطرة على حريق هائل قرب مطار طشقند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الطوارئ في أوزبكستان، السيطرة على حريق نجم عن انفجار قوي في مستودع قرب مطار طشقند.

وذكرت وزارة الصحة، أن موجة الصدمات الناجمة عن الانفجار، الذي وقع في الصباح الباكر حطمت عشرات النوافذ في مبان سكنية مجاورة.

الحرائق الضخمة في أوزبكستان

ويجري علاج بعض الأشخاص من إصابات، لكن لم تكن أي منها خطيرة، ولم يتضح سبب الانفجار، فيما وردت أنباء عن حدوث "برق قوي".

وقالت الوزارة إنه أُنشئ "مختبر خاص" في مكان الحادث للتحقيق في الانفجار.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة لهب تتصاعد، وسحابة ضخمة من الدخان.

مطار طشقند الدولي

ونتيجة للتصرفات السريعة لموظفي وزارة الطوارئ، قُلصت مساحة الحريق وبات الوضع تحت السيطرة تمامًا.

فيما أشارت إدارة مطار طشقند الدولي، أن عمليات إقلاع وهبوط الرحلات الجوية بالمطار تمضي بشكل طبيعي.

وأفاد منشور لموقع داريو الإخباري في أوزبكستان على وسائل التواصل الاجتماعي، إرسال 16 طاقم إطفاء، وإنقاذ لمكافحة الحريق في أحد المستودعات الواقعة في منطقة سيرجيلي بالمدينة بالقرب من المطار.