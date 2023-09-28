شكرا لقرائتكم خبر عن "قوة قتال مهمة".. معلومات مثيرة عن أول غواصة محلية في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت تايوان أول غواصة مصنعة محليًا اليوم الخميس، إذ أكدت الرئيسة تساي انج وين أن تصنيع الغواصات محليًا يمثل قوة قتال مهمة لحماية حدود بلادها.

"تساي" أشارت خلال مراسم تدشين الغواصة في مدينة كاوسيونج بجنوب تايوان، أن "التاريخ سوف يتذكر اليوم... لقد فعلناها".

أول غواصة مصنعة محليًا في تايوان

أوضحت "تساي" أن تصنيع تايوان للغواصات كان ينظر إليه في السابق، على أنه مهمة مستحيلة بالنسبة لها.

وعلّقت: "بناء الغواصات محليًا ليس فقط هدفًا، ولكن ممارسة حقيقية لحماية دولتنا بإصرار".

ومن المقرر أن تخضع الغواصة، التي يطلق عليها اسم "هاي كون" بلغة الماندرين الصينية أو "ناروال" لاختبار قبول الموانئ ابتداءً من الأحد المقبل، قبل أن تنزل المياه للاختبار.

الدفاع الوطني التايواني

من جهتها أوضحت القيادة البحرية التايوانية، أن بناء الغواصات محليًا يُعد سياسة مهمة، بالنسبة لاستقلال الدفاع الوطني التايواني، لافتة إلى أنها ستُسلم إلى البحرية بحلول نهاية 2024.

وتواجه تايوان تهديدًا عسكريًا متزايدًا من جانب الصين، وتحظى تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، ولكن الصين تعتبرها جزءًا من أراضيها.