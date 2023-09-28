شكرا لقرائتكم خبر عن موظف بالكونجرس: قراصنة صينيون سرقوا 60 ألف رسالة من حسابات "الخارجية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موظف بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، إن القراصنة الصينيين الذين خربوا منصة البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت في وقت سابق من العام الحاليّ، تمكنوا من سرقة عشرات الآلاف من رسائل اليد الإلكتروني من حسابات وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال الموظف، الذي حضر إفادة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخارجية في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن المسؤولين أخبروا المشرعين بأن 60 ألف رسالة بريد إلكتروني سُرقت من 10 حسابات مختلفة لوزارة الخارجية.

شرق آسيا والمحيط الهادي

أضاف الموظف الذي يعمل لدى السيناتور إريك شميت، أنه على الرغم من عدم ذكر أسماء الضحايا، فإن جميعهم باستثناء واحد، كانوا يعملون في شرق آسيا والمحيط الهادي.