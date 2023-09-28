شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية بشهر واحد.. الفيضانات تجتاح اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاحت الفيضانات وسط اليونان، أمس الأربعاء، خاصة مدينة فولوس، وتعتبر هذه المرة الثانية هذا الشهر بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصًا وتسبّبت بأضرار واسعة النطاق.

وفرضت السلطات اليونانية حظر تجوّل في فولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة "إلياس" إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة. وتسبّبت العاصفة أيضًا بفيضانات في جزيرة يوبوا قرب أثينا.

العاصفة دانيال

بمطلع شهر سبتمبر تعرض وسط اليونان لدمار بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة "دانيال" التي أتت على محاصيل وقتلت عشرات الآلاف من الحيوانات.

وأوضح وزير الزراعة اليوناني ليفتيريس أفغيناكيس، أمس، أنّ الفرق الميدانية رفعت أكثر من 180 ألف رأس من الماشية والدواجن النافقة، لكن لا يزال يتعذّر الوصول إلى رؤوس ماشية نافقة أخرى.