شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة أخرى تضرب وسط اليونان والفيضانات تغمر المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرارًا لتوابع فيضانات اليونان، هطلت أمطار غزيرة على وسط اليونان تسببت في غمر شوارع ومنازل ومقار شركات في مدينة فولوس، بعد ثلاثة أسابيع فقط من العاصفة دانيال المدمرة التي أودت بحياة 17 شخصًا في منطقة واسعة بالبلاد.

وذكرت إدارة الإطفاء، اليوم الخميس، أن السلطات أجلت ما يزيد عن 250 شخصًا من المنطقة منذ تعرضها للعاصفة إلياس عصر أمس الأربعاء، موضحة أنها تلقت حتى الآن 1200 اتصالًا طلبًا للمساعدة.

فيضانات مستمرة ترفع مسوب المياه

جاءت العاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة على فولوس وضواحيها، أدت إلى رفع منسوب المياه سريعًا في غضون بضع ساعات. وفاض نهر قريب مما أدى إلى زيادة ارتفاع منسوب المياه.

وصرح رئيس بلدية فولوس بأن العاصفة والفيضانات تسببتا في انقطاع الكهرباء مساء أمس، حتى أصبح 80% من المدينة في ظلام دامس. وأغلقت السلطات الطرق أمام حركة مرور المركبات.