شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 56 ألف مدرسة في باكستان.. اعرف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الباكستانية اليوم إغلاق آلاف المدارس في إقليم البنجاب الشرقي للسيطرة على انتشار عدوى فيروسية تصيب العين.

وأشار وزير الصحة في حكومة إقليم البنجاب الدكتور جمال ناصر إلى إغلاق 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في الإقليم لغاية الأول من أكتوبر المقبل.

إغلاق آلاف المدارس في باكستان

وطبقت إجراءات الغلق بعد تسجيل إصابة ألف شخص بعدوى التهاب الملتحمة الفيروسي، المعروفة أيضًا باسم العين الوردية.

ودعا وزير الصحة المصابين بهذه العدوى الحد من المخالطة الجسدية، والبقاء في المنازل.

من جانبه أوضح رئيس حكومة إقليم البنجاب محسن نقوي، أنه أمر سلطات الصحة الإقليمية بإطلاق حملة لتوعية سكان الإقليم بشأن كيفية والوقاية من هذه العدوى.