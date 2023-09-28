شكرا لقرائتكم خبر عن 65 مليون جنيه استرليني لدعم الابتكارات الفضائية بالمملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار جهودها لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كرائدة في تقنيات وتطبيقات الفضاء، أعلنت وكالة الفضاء البريطانية اليوم الخميس، عن تخصيص تمويل جديد يصل إلى 65 مليون جنيه إسترليني، لدعم الابتكارات الفضائية.

وفي تصريحٍ له اليوم، أوضح وزير الدولة البريطانية في وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا "جورج فريمان"، أن الاستثمار في مشاريع الفضاء سيعزز مكانة المملكة المتحدة العالمية في هذا المجال، ما يسهم في تعزيز نمو قطاع الفضاء المقدر بـ17.5 مليار جنيه إسترليني.

دعم تطوير تقنيات الفضاء

ويستهدف البرنامج الوطني للابتكار الفضائي دعم المشروعات التي تصممها المنظمات البريطانية والتي تمتلك القدرة على تسريع تطوير تقنيات الفضاء الجديدة وتطبيقات الأقمار الصناعية، بما يسهم في تحقيق تقدم بمجالات عدة، منها استخدام بيانات الأقمار الصناعية لمكافحة تغير المناخ.