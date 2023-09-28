شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل أدنى معدل للمواليد منذ الحرب العالمية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد مكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي" اليوم الخميس، بأن فرنسا سجلت العام الماضي معدل مواليد أقل من أي عام مضى منذ الحرب العالمية الثانية.

وبلغ المعدل حوالي 762 ألف طفل، بتراجع نسبته 2.2 % عن عام 2021، و 12.8 % عن عام 2010.

تراجع المواليد

بلغت نسبة التراجع 20.8 % بالمقارنة مع عام 1971، عندما وصلت المواليد في فترة ما بعد الحرب إلى ذروتها.

وأشار مكتب الإحصاء إلى أن التراجع في فرنسا كان أقل من التراجع العام المسجل في أنحاء الاتحاد الأوروبي والبالغ نسبته 4.9 %، ولم يقدم المكتب أي سبب للتراجع.