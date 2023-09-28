تايوان ترفع الستار عن أول غواصة محلية الصنع بكلفة بلغت 1.5 مليار دولار

كشفت رئيسة تايوان تساي إنغ وين عن الغواصة الأولى محلية الصنع، التي سُميت "هاي كون" أي "مخلوق بحري أسطوري" باللغة الصينية، خلال حفل نظم في مدينة كاوشيونغ الساحلية في جنوب الجزيرة.

واعتبر تساي في كلمة لها أمام السفينة المزينة بألوان العلم التايواني، بان "هذا اليوم سيبقى في ذاكرة التاريخ دائما". وأشارت إلى أن "لفترة طويلة، كان بناء الغواصات محليًا مهمة تبدو مستحيلة. لكن اليوم، نحن نمتلك غواصة تم تصميمها وتصنيعها بأيدي شعبنا، وهي الآن هنا أمام أعين العالم - لقد نجحنا في ذلك". وأشارت إلى أن تكلفة هذه الغواصة بلغت 1.5 مليار دولار، وأن وزنها الإجمالي يتراوح بين 2500 و 3000 طن، وهي مجهزة بأنظمة قتالية وطوربيدات تم إنتاجها بواسطة شركة الدفاع الأميركية لوكهيد مارتن.

وستدخل الغواصة حيز الاستغلال بحلول عام 2025، بعد أن تخضع لتجارب في البحر، بينما يرى بعض خبراء الدفاع أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول.

ويرى الخبراء أن الغواصة "هاي كون" ما زالت بعيدة من أن تكون "جاهزة للقتال" وأن إطلاقها لا يعني أن تايوان ستصبح قوية جدا على الفور، لكنها جزء مهم من استراتيجية تايوان الدفاعية.