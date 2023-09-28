اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "غداً الجمعة 29/9/2023 في تمام العاشرة والنصف صباحا، وخلال الزيارة الميدانية الى شاطئ الجية، سنقوم بشرح الأهداف المبتغاة من اجراء المسح للملك البحري العام، كما سيقدم أحد ضباط مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني شرحا للآلية المستخدمة عبر التقنيات الحديثة بواسطة الدرون وغيرها".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: غدا خلال الزيارة الى شاطئ الجية سنشرح الأهداف من اجراء المسح للملك البحري العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.