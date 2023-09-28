الحلبي طلب من مؤسسات التعليم العالي ترشيحات لعضوية مجلس التعليم العالي ولعضوية لجنة المعادلات

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عن قبول الترشيحات لممثل عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة لعضوية مجلس التعليم العالي وجاء في الإعلان: "عطفاً على الشغور في مركز ممثل مؤسسات التعليم العالي الخاص التي زاولت التعليم العالي مدة تزيد عن 15 سنة وتقل عن 50 سنة في مجلس التعليم العالي، يُطلب من هذه المؤسسات المستوفية للشروط المحددة أدناه تقديم الترشيحات من بين أعضاء كادرها التعليمي والإداري الذين تتوفر لديهم الشروط الآتية، وفاقا لما نصّت عليه المواد 14 و 15 و 58 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص):

-يشترط في كلٍ من ممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجلس، أن يكون رئيساً للمؤسسة أو نائباً للرئيس أو عميداً في المؤسسات التي لا يتوافر فيها منصب نائب للرئيس، ولديه خبرة في التعليم الجامعي لا تقل عن خمس عشرة سنة، بالإضافة لخبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدة خمس سنوات على الأقل"، أن تكون قد زاولت التدريس بصورة متواصلة مدة خمس عشرة سنة وخرّجت سبع دفعات على الأقل من المستوى الأول وثلاث دفعات من المستوى الثاني"،

-أن لا يكون قد فرض عليها في السنوات الثلاث الأخيرة أي من عقوبات الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليها في هذا القانون"،

-أن لا يقل عدد الطلاب المسجلين لديها بدوام كامل عن ألف وخمسماية طالب"،

-أن يكون رؤساء مؤسسات التعليم العالي والكليات التابعة للجامعات حائزين على شهادة دكتوراه معترف بها ومستوفين شروط رتبة أستاذ مشارك على الأقل، أو ما يعادلها"، على أن:

- تردنا ترشيحاتكم ورقياً إلى قلم المديرية العامة للتعليم العالي وعبر البريد الإلكتروني على العنوان الآتي: [email protected]، في مهلة أقصاها 20/10/2023 ضمناً،

- يرفق الترشيح بسيرة ذاتية محدّثة وبالمستندات والوثائق المثبتة لحيازة شروط الترشيح المذكورة أعلاه،

- يتم الإعلان لاحقاً عن موعد انتخاب ممثل مؤسسات التعليم العالي الخاص التي زاولت التعليم العالي مدة تزيد عن 15 سنة وتقل عن 50 سنة في مجلس التعليم العالي من بين المرشحين المقبولين المستوفين الشروط المذكورة آنفا".

من جهة ثانية، اعلن الوزير الحلبي ايضا عن قبول الترشيحات لتعيين أعضاء جدد في لجنة المعادلات في التعليم العالي، وجاء في الإعلان: "عطفاً على الشغور الناشىء في لجنة المعادلات في التعليم العالي، يُطلب من مؤسسات التعليم العالي الخاص إرسال ترشيحات لأساتذة خبراء في التعليم العالي من بين أعضاء الكادر التعليمي لديها المستوفين الشروط الآتية المنصوص عنها في القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص):

يشترط في الخبير عضو لجنة المعادلات في التعليم العالي أن يكون ذا خبرة خمس عشرة سنة على الأقل في التعليم العالي، وصنّف في إحدى الرتبتين الأعلى من رتب أفراد الهيئة التعليمية، بالإضافة لخبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدة ثلاث سنوات على الأقل" على أن تردنا ترشيحاتكم ورقياً إلى قلم المديرية العامة للتعليم العالي وعبر البريد الإلكتروني على العنوان الآتي: [email protected]، في مهلة أقصاها 20 تشرين الأول 2023 ضمناً،

وعلى أن يرفق الترشيح بسيرة ذاتية محدّثة وبالمستندات والوثائق المثبتة لحيازة شروط الترشيح المذكورة أعلاه".