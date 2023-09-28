استقبل السفير المصري ياسر علوي، النائب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" وائل أبو فاعور، وزار رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية. وجرى خلال اللقاءين "البحث في آخر التطورات السياسية وسبل تجاوز حالة الانسداد السياسي الحالية وإنهاء الفراغ الرئاسي"، بحسب بيان للسفارة المصرية.

كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري استقبل ابو فاعور وزار فرنجية وعرض معهما التطورات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.