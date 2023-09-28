"الجديد": الموفد القطري أخذ دفعاً بعد اللقاءات السعودية مع لودريان لاستكمال مبادرته

أفادت مصادر "الجديد"، بأن "الموفد القطري أخذ دفعاً بعد اللقاءات السعودية مع المبعوث الفرنسي الخاص جان ايف لودريان لاستكمال مبادرته". وكشفت المصادر، أنه "سيكون للموفد القطري جولة ثانية مع الأطراف السياسية المؤثرة في الانتخابات الرئاسية الا أنه حتى اللحظة لم يجد قاسما مشتركا بين التايار الوطني الحر و القوات"ولم يستطع أن يجمعهما على اسم واحد من الأسماء الثلاثة التي طرحها".

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