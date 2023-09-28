مارون: اتفقنا مع وزارة الاشغال على تعبيد وتزفيت الطريق الذي يربط صغبين ببلدة مشغرة

أعلن عضو كتلة "لبنان القوي" النائب شربل مارون، عن "الاتفاق مع وزارة الاشغال ومجلس الإنماء والاعمار على تعبيد وتزفيت الطريق الذي يربط صغبين ببلدة مشغرة مروراً بقرى باب مارع ودير عين الجوزة وعيتنيت، وذلك لتخفيف المعاناة عن المواطنين نظراً للحوادث الكثيرة التي سببتها". وشكر مارون وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ومجلس الانماء والاعمار وشركة "ACE" للاستشارات.

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