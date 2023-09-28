"النشرة": الدفاع المدني أخمد حريقاً شب في بلدة الصرفند

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، عن اندلاع حريق كبير في الصرفند، وسارع عناصر الدفاع المدني لتضييق رقعته قبل امتداده الى المنازل والان يعملون على تبريده".

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