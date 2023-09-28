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تخصيص طائرة خاصة لنادي الجوية للمشاركته ببطولة الأندية الآسيوية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مستشار رئيس الوزراء خالد عبد الواحد كبيان، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني، وجه بتخصيص طائرة خاصة لنقل اعضاء وفد نادي القوة الجوية، لملاقاة فريق أجمك اف سي الاوزبكستاني، ضمن مشاركته في بطولة اندية ابطال اسيا لكرة القدم" .

وأوضح ان "هذا التوجيه يأتي في اطار الدعم والمتابعة المتواصلة من رئيس الوزراء لجميع الانشطة والاحداث ".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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