انت الان تتابع خبر تخصيص طائرة خاصة لنادي الجوية للمشاركته ببطولة الأندية الآسيوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال مستشار رئيس الوزراء خالد عبد الواحد كبيان، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني، وجه بتخصيص طائرة خاصة لنقل اعضاء وفد نادي القوة الجوية، لملاقاة فريق أجمك اف سي الاوزبكستاني، ضمن مشاركته في بطولة اندية ابطال اسيا لكرة القدم" .
وأوضح ان "هذا التوجيه يأتي في اطار الدعم والمتابعة المتواصلة من رئيس الوزراء لجميع الانشطة والاحداث الرياضية".
وأوضح ان "هذا التوجيه يأتي في اطار الدعم والمتابعة المتواصلة من رئيس الوزراء لجميع الانشطة والاحداث الرياضية".