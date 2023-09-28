انت الان تتابع خبر نقل الوجبة الأولى من المصابين بحريق الحمدانية للعلاج في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى مساء اليوم الخميس نقل الوجبة الأولى من المصابين في حادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج في تركيا، البالغ عددهم أربعة مصابين، مع مرافقيهم، وذلك بعد أن أفادت التقارير الطبية بأن وضعهم الصحي يسمح لهم بالسفر للعلاج خارج العراق".



وأشار المكتب الى، ان "المصابين الأربعة يرافقهم فريق طبي يتألف من عشرة أشخاص يضم طبيبين وثمانية مسعفين وممرضين".

