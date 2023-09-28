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نقل الوجبة الأولى من المصابين بحريق الحمدانية للعلاج في تركيا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى مساء اليوم الخميس نقل الوجبة الأولى من المصابين في حادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج في تركيا، البالغ عددهم أربعة مصابين، مع مرافقيهم، وذلك بعد أن أفادت التقارير الطبية بأن وضعهم الصحي يسمح لهم بالسفر للعلاج خارج العراق".

وأشار المكتب الى، ان "المصابين الأربعة يرافقهم فريق طبي يتألف من عشرة أشخاص يضم طبيبين وثمانية مسعفين وممرضين".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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