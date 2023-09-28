شكرا لقرائتكم خبر عن أول غواصة محلية.. تايوان تعلن نجاح "المهمة مستحيلة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت تايوان أول غواصة مصنعة محليا اليوم الخميس. وقالت الرئيسة تساي انج وين إن تصنيع الغواصات محليا يمثل قوة قتال مهمة لحماية حدود تايوان.

وأضافت تساي خلال مراسم تدشين الغواصة في مدينة كاوسيونج بجنوب تايوان: "التاريخ سوف يتذكر هذا اليوم.. لقد فعلناها"، مضيفة أن تصنيع تايوان للغواصات كان ينظر إليه في السابق على أنه مهمة مستحيلة بالنسبة لها.

وقالت: "بناء الغواصات محليا ليس فقط هدفا، ولكن ممارسة حقيقية لحماية دولتنا بإصرار". وقالت تساي إنه خلال عام 2025، سوف تنضم الغواصة الجديدة لغواصتين، تم شراؤهما من هولندا في الثمانينات. وأضافت: "بذلك سوف يكون لدى تايوان 3 غواصات تتمتع بقدرات قتالية".

شراء الأسلحة

تحظى تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، ولكن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها.

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الصينية في بكين ماو نينج اليوم الخميس الحزب الحاكم في تايوان بتقويض السلام في المنطقة.

وقالت إن أموال مواطني تايوان "التي حصلوا عليها بصعوبة" يتم إهدارها على شراء الأسلحة.