شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بهولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل عدة أشخاص بعد أن أطلق مسلح الرصاص في مدينة روتردام جنوب غرب هولندا.

وأفادت الشرطة الهولندية أنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 32 عامًا بعد أن فتح النار في فصل دراسي في حرم مستشفى جامعي في روتردام ومنزل مجاور.

تحديد القاتل

قالت الشرطة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن المشتبه به طالب جامعي، أطلق النار على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما تعيش في الحي الذي يسكن فيه وأصاب ابنتها البالغة من العمر 14 عاما بجروح خطيرة.

وبعد إشعال النار في منزل المرأة، توجه المسلح إلى المستشفى الجامعي التابع لمركز روتردام الطبي، حيث دخل أحد الفصول الدراسية وأطلق النار على مدرس يبلغ من العمر 46 عامًا فأرداه قتيلاً.