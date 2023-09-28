وفد من جامعات بريطانية يزور فرع جامعة القاهرة الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

‏اصطحب المهندس أحمد ترك أمين عام جامعة القاهرة، والدكتور محمد محسن العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة للشؤون الأكاديمية لجامعة القاهرةالدولية، وفدًا من رؤساء جامعات بريطانية وهي (جامعة إيست لندن، وجامعة إسيكس، وكلية الجراحين الملكية في أدنبرة) للتعرف على الجامعة الجديدة التى أسستها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وشهد الجولة الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي.

وخلال الجولة، تم إطلاع الوفد على مشروع جامعة القاهرة الدولية والإمكانيات المزود بها، والتجهيزات التكنولوجية اللازمة لقاعات المحاضرات والمؤتمرات والمكاتب، حيث أجرى الوفد جولة في مباني الجامعة التي تم الانتهاء منها، وحرم الجامعة والمساحات الخضراء.

وعقب الجولة، اجتمع المهندس أحمد ترك أمين عام جامعة القاهرة، والدكتور محمد محسن العطار بالوفد، وتم اطلاعهم على تقدم جامعة القاهرة فى التصنيفات الدولية، والشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية، والبرامج الدراسية والدرجات العلمية المشتركة بين الجامعة والجامعات المتقدمة دوليًا.

وأشاد وفد الجامعات البريطانية، بمستوى جامعة القاهرة الدولية والتجهيزات التكنولوجية والفنية والإدارية والأكاديمية، وأبدوا رغبتهم في التعاون في مجالات الطب وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الإنسانية، وناقشوا آليات تنفيذ التعاون في أقرب وقت ممكن.