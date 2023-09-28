ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا إلى 4148 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية آخر إحصائية بعدد ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت عدة مدن ليبية على رأسهم مدينة درنة الأكثر تضررًا من العاصفة.

وعلى صفحته الشخصية بفيسبوك، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أنّه تم العثور على نحو 28 جثمانًا اليوم الأربعاء، ليصل عدد الضحايا إلى نحو 4148.

ومن جانبها قالت جورجيت جانيون نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن المنظمات الإنسانية تواصل عملها في مدينة درنة المنكوبة، مشيرة إلى أن وضع مدينة درنة والمناطق المحيطة لا يزال مأساويا ويفوق الوصف.

في سياق متصل، أطلقت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مبادرة جديدة من أجل ضحايا المدن المنكوبة جراء إعصار دانيال والفيضانات المصاحبة له والتي ضربت مدن الشرق الليبي، وهي تحت عنوان “إسكان الأسر الناجية بدرنة والمناطق المجاورة لها”.

وأعلن عن المبادرة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، موجها بتخصيص حساب مصرفي للمبادرة لمدينة درنة، وذلك بمساعدة الجهات التابعة والغرف التجارية بكافة المناطق ومجلس أصحاب الأعمال.

كما كانت قد أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن رغبتها في توسيع نشاطها في مدينة درنة المنكوبة في ليبيا، لا سيما في إطار تقديم الدعم النفسي لضحايا الفيضانات التي نتجت عن إعصار دانيال المدمر، بحسب ميشيل أوليفييه لاشاريتيه، رئيس قسم الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في درنة.