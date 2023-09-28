عامل يمزق جسد خاله فى الدقهلية.. والتحريات الأولية تكشف التفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

طعن عامل في قرية أتميدة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، خاله باستخدام "سكين" ما تسبب فى إصابته بجرح قطعي غائر بالعضد الأيسر وجروح قطعية بالساعد والكوع الأيسر.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الصديق، مأمور مركز شرطة ميت غمر بورود إشارة من مستشفى ميت غمر المركزي بوصول "هـ.م."، 42 عاما، صياد، ومقيم قرية أتميدة دائرة المركز مصابًا بجرح قطعي غائر بالعضد الأيسر وجروح قطعية بالساعد والكوع الأيسر.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبو شتية، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال المصاب اتهم نجل شقيقته "م.إ"، 32 عامًا، عامل ومقيم بالقرية بالاعتداء عليه بأداة حادة "سكين" وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.