شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يوقعون نماذج تزكية لتأييد الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توقيع نموذج تزكية مرشح الرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر البهو الفرعوني، متابعا:" قمت بتزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي كمرشح لفترة رئاسية جديدة ، فحزب مستقبل وطن الذي أنتمي له أعلن منذ فترة دعم وتأييد " السيسي " مرشحا".

وأشار السجينى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب توقيعه النموذج :" المجلس يشهد حالة من الزخم منذ أيام لتوقيع طلبات التزكية من أعضاء ممثلين لأحزاب مختلفة مثل الوفد والشعب الجمهورى و هم لديهم مرشحين، قائلا:" المنصب الرئاسي ثقيل و له وقاره و يرتب حمل وعبء على الضمير الوطني للنواب مرتبط بأمانة الاختيار".

واستكمل السجينى:" اختياري للرئيس السيسي مبني على قواعد شخصية وعقلية و وجدانية ترتبط بي شخصيا بعيدا عن الالتزام الحزبي، فقد عملت 8 سنوات نائبا وقبلها شهدت على الحراك السياسي لمصر فى السنوات السابقة لعام 2015 وكل هذه الخلفية تجعلني أنظر للأمور نظرة عملية مجردة، لذا فإن اختيار السيسي لاستكمال مشواره وحلمه لإعادة بناء هذا الوطن ".

وشدد "السجينى" على أن النواب المستقلين سيكون لهم دور فى الانتخابات الرئاسية القادمة رغم عدم وجود التزام حزبي، الإ أن وجودهم اليوم لتوقيع نماذج التزكية يؤكد أن هناك استيعاب الفكرة ومسؤولية النائب ودوره فى العملية الانتخابية، بغض النظر عن اسم المرشح أو انتمائه الحزبي ".

وكان عدد من رؤساء اللجان البرلمانية قد قدموا اليوم نموذج تزكية المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.