شخصيات هنأت الكاتب اللبناني أمين معلوف بانتخابه أمينا عاما للأكاديمية الفرنسية

هنأ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الكاتب اللبناني أمين معلوف بانتخابه أمينا عاما للأكاديمية الفرنسية.

ووجه إليه برقية جاء فيها: "تلقيت كسائر اللبنانيين في الوطن وفرنسا وبلدان الانتشار باعتزاز كبير خبر إنتخابكم أمينا عاما للأكاديمية الفرنسية. إن ثقافتكم المتعددة الهويات والتجارب الإنسانية العميقة، التي اغنت مؤلفاتكم ودوركم في نشر اللغة الفرنسية والقيم التي تحملها ساهمت في تبوئكم هذا المركز الرائد بين الخالدين. إن لبنان الذي تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع فرنسا يعتز ويفتخر بذلك اللبناني القادم من كفرعقاب، والذي يمثل في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها وطنه الأم منارة إشعاع وأمل لمستقبل مشرق. لك وللعزيزة أندره ولجميع اللبنانيين أحر التهاني".

كما بارك وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس لأمين معلوف بانتخابه امينا عاما للاكاديمية الفرنسية، وقال: "بفخر واعتزاز نبارك للمفكر والاديب اللبناني امين معلوف بهذه المهمة الحضارية والدور الانساني الكبير. هذا هو لبنان الأدب و الثقافة والفكر".

يدوره، توجه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بالتهنئة الحارة الى "اللبنانيين مقيمين ومغتربين، لانتُخاب الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية".

وقال: "الأخ والصديق امين المعلوف رفع اسم لبنان عاليا في الاعالي، لان دولة ونظاما اتاحا له الابداع بحرية ومن دون قيود في ظل حياة مدنية ثقافية وفكرية راقية، بعيدا عن السيطرة والتسلط ومصادرة حقوق الانسان".

اضاف: "إن نجاح امين معلوف في الوصول الى هذا الموقع الكبير والمهم في الثقافة العالمية والأوروبية والفرنسية، يكشف عن وجه لبنان ومستواه الحقيقي والمنصف والمبدع".

وختم: "شكرا فرنسا شكرا امين معلوف، وهذا دليل إضافي ان لبنان سيبقى حرا متألقا مبدعا كما يريده ابناؤه، طالما تأمنت له الظروف المناسبة لما يستحقه بلد الحريات والعيش المشترك واحترام حقوق الانسان".