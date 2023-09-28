لقاء بين الجماعة الاسلامية وأمل: تثبيت الإستقرار في مخيم عين الحلوة

استقبل نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود، في مركز الجماعة في صيدا، عضو المكتب السياسي لحركة أمل الحاج بسام كجك، بحضور عضو مكتب صيدا في الجماعة الحاج سامر حسنى.

وناقش اللقاء التطورات الإيجابية في مخيم عين الحلوة بعد الإتفاق الأخير الذي أعلنه الرئيس نبيه بري، والذي ترجم على الأرض بوقف إطلاق النار وتشكيل القوة الأمنية المشتركة وإنتشارها في بعض النقاط الحساسة. مؤكدين على ضرورة إستكمال ما تم التوافق عليه لناحية الإنسحاب من مدارس الأونروا والعمل الجاد على تسليم المشتبه بهم بمقتل اللواء العرموشي وفرهود إلى السلطات اللبنانية. داعين إلى التوقف عن كل الأعمال التي تترك آثاراً سلبية على حالة الإستقرار لكي يتمكن النازحون من العودة الآمنة إلى بيوتهم.