السفير دبور يستقبل سفير دولة قطر في لبنان

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم الخميس، سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.

واطلع دبور السفير القطري على الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الاسرائيلي المتواصل على ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس والاجراءات الاسرائيلية المتواصلة لتهويد المدينة والممارسات التي يقوم بها وزراء الاحتلال وقطعان المستوطنين باقتحام المسجد الاقصى بشكل يومي وتدنيس المقابر الاسلامية في خرق فاضح للمعايير الانسانية والقانونية.

كذلك اطلع دبور السفير آل ثاني على اوضاع المخيمات الفلسطينية وما تعانيه من ظروف حياتية ومعيشية صعبة وما شهده مخيم عين الحلوة مؤخراً من احداث مؤسفة نتيجتها خدمة اجندات تُلحق الضرر بالشعب الفلسطيني وهويته ومشروعه الوطني.