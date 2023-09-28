السفير الروسي في كوبا: اتصالات بين موسكو وهافانا بشأن تجنيد كوبيين للقتال في أوكرانيا

أعلن السفير الروسي لدى هافانا فيكتور كورنيلي خلال تسليم مساعدات غذائية لكوبا، أن موسكو وهافانا تجريان "اتصالات" بشأن تجنيد كوبيين للمشاركة في الحرب في أوكرانيا.

وردا على سؤال حول معلومات السفارة الروسية حول عمليات التجنيد قال "الهيئات المعنية تعمل، وهي على تواصل على الجانب الروسي وعلى الجانب الكوبي"، مضيفا "لا أعرف عدد الكوبيين الموجودين هناك".

وكانت الحكومة الكوبية قد أعلنت مطلع أيلول الجاري اعتقال 17 شخصا لصلتهم المفترضة بشبكة تنشط من روسيا لتجنيد كوبيين للمشاركة في الحرب في أوكرانيا.

وأشار وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز منتصف أيلول، تعليقا على هذا الموضوع، على حسابه على منصة إكس إلى "الموقف القاطع" لحكومته "ضد مشاركة المواطنين الكوبيين في أي نزاع، وضد الارتزاق وضد الإتجار بالبشر".