وزير الأمن الإسرائيلي: إيران لن تتمكن من تطوير صواريخها ونشرها عبر العالم

دعا وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مهمة، لمواجهة العدوان الإيراني".
واعتبر غالانت في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس في برلين، إن "إيران لن تتمكن من تطوير صواريخها ونشرها عبر العالم". واوضح بانه "ستكون لإيران حرية التصرف في نشر الصواريخ المتطورة، إلى جانب السباق للحصول على أسلحة نووية عسكرية إذا تم رفع الحظر عنها".
وتعارض إسرائيل مفاوضات غير مباشرة تجري منذ العام الماضي، بين طهران وواشنطن بهدف العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه والولايات المتحدة عام 2018.
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