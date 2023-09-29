تظاهرة للطاشناق امام السفارة الاذربيجانية اعتراضا على الابادة بحق الارمن

نظّم حزب الطاشناق تظاهرة حاشدة أمام السفارة الأذربيجانية في لبنان اعتراضًا على الإبادة والتطهير العرقي التي تنفّذها في آرتساخ بحق سكّانه الأرمن، وللمطالبة باحترام حقوق الإنسان وضمان حق شعب آرتساخ بتقرير المصير.

في المناسبة، ألقى الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان كلمة أعلن فيه عن بداية مرحلة جديدة في تاريخ الأرمن، مضيفًا "لأنّ أذربيجان وتركيا ارتكبتا إبادة جديد بحقّنا"، واعتبر أنّ آرتساخ تم تسليمها من قبل سلطة مرتهنة، مشددًا على اننا "اليوم انهزمنا في آرتساخ لكنّنا لم ننهزم كشعب، لم ننهزم كأمّة أرمنية".

كما حمّل الأمين العام مسؤولية، ما حصل في آرتساخ، إلى رئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان، معتبرًا إيّاه "الصديق الوفي لتركيا وأذربيجان".

كذلك، ألقى عضو لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان لودفيك أيوازيان، كلمة اعتبر فيه أنّ "مجلس الأمن يعجز عن منع إبادة جماعية في وضح نهارات القرن الحادي والعشرين وكأنّ ميثاقها وقوانينها هي فقط حبر على ورق."

وأضاف "عام ١٩١٥ حين كان يتم تحويل الإقتصاد العالمي من الإعتماد على الفحم الحجري إلى الوقود السائل، سالت دماء الأرمن، فكان البترول في عيون الغرب أثقل من الدمّ الأرمني. واليوم بعد مئة عام، يتم تحويل الإقتصاد العالمي من الوقود السائل إلى الغاز فتتبخّر دماء الأرمن."

وقد حصل صداما بين المتظاهرين والقوى الامنية ادى لوقوع بعض الاصابات.