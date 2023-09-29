خبيرة مصرفية توضح فوائد الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملة بين مصر والإمارات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن توقيع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة بمثابة خطوة قوية للغاية، حيث يساهم في استغناء مصر عن اللجوء لقروض دولارية بفوائد مرتفعة.

وأضافت الدماطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "يحدث فى مصر"، مساء الخميس، أن الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملة بين مصر والإمارات من شأنها أن تساهم في تقليل الاحتياج للدولار ما يؤدي إلى استقرار فى العملة الأجنبية.

واستكملت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن الجنيه المصري أصبح مقبول التبادل في العديد من الدول ما يسهم بقوة في توفير العملة الأجنبية، موضحة: "لو كنت هشتغل مع الإمارات بالدولار، دلوقتي هوفر الدولارات واشتغل معاهم بالجنيه المصري".

وأشارت إلى أن مصر إذا استطاعت إبرام عددا من اتفاقيات تبادل العملة مع دول أخرى خلال الفترة المقبلة، ستوفر الكثير من العملة الصعبة، وهو أمر إيجابي للاقتصاد المصري.