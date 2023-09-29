الجيش السوداني يدين قصف الدعم السريع لمقر مفوضية العون الإنساني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (د ب أ)

أدانت القوات المسلحة السودانية في بيان اليوم الخميس، قصف مليشيا الدعم السريع لمقر مفوضية العون الإنساني بالخرطوم.

جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة السودانية، حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وجاء في البيان أنه"في إطار انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني واستهداف الأعيان المدنية بالبلاد ، قامت مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة يوم أمس الأربعاء، الموافق 27 سبتمبر بقصف مقر مفوضية العون الإنساني بالخرطوم مما أدي إلي حرق المبنى وتدمير محتوياته".

وأضاف "تدين القوات المسلحة هذا السلوك الإرهابي وتدعو المنظمات الإقليمية والدولية إلي احتسابه ضمن السجل الإجرامي والإرهابي الطويل للمليشيا المتمردة".

كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قد أعلن أن نحو 3ر5 مليون شخص فروا من الحرب في السودان منذ منتصف أبريل عندما اندلع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأضاف المكتب، أن 4.2 مليون شخص نزحوا داخل السودان ،فيما فر أكثر من مليون إلى الدول المجاورة .

وأسفرت الحرب في السودان، حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص وإصابة 6 آلاف آخرين وفقا لوزارة الصحة السودانية.