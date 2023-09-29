بعد ضبط المتهمين..هنا قُتل ضحية تاجر مخدرات دسوق في كفر الشيخ - فيديو وصور



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

على كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، كانت المأساة التي شهدها الكورنيش عندما أطلق أحد الخارجين عن القانون أعيرة نارية على المواطنين ما أدى إلى مصرع طالب بعيار ناري في الرقبة.

مواطنون يجلسون على أحد المقاهي الكائنة على كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق بالقرب من مرسى الصيادين بغرض التنزه، بينما فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم من ناحية قارب نيلي في نهر النيل فرع رشيد فسقط أحد الشباب غارقًا في دمائه.

التفاصيل بدأت عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي قسم شرطة بندر دسوق بلاغًا من مستشفى خاص كائن بمدينة دسوق بوصول الطالب "أيمن.ي.ع"، 16 عامًا، ويقيم بدائرة القسم، مصابًا بعيار ناري بالرقبة وذلك حال تواجده أمام أحد المقاهى الكائن بدائرة القسم.

جرى نقل الطالب المصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة، وتوفى أثناء تلقيه العلاج هناك.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، لضبط الجناة والمتهمين في الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عصابة تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة تضم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية.

كشفت التحريات عن تواجد المتهمين الثلاثة بإحدى القوارب النيلية الصغيرة بمياه نهر النيل، وأطلق أحدهم عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المواطنين بكورنيش النيل بدائرة القسم ، مما أدى إلى إصابة الطالب المجنى عليه ووفاته متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات حدد رجال الأمن مكان إختبائههم الأول بمساكن مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، والثاني والثالث في مكانين مختلفين بمحافظة الإسكندرية.

جرى ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية "المستخدمة فـي الواقعة "، وعدد 2 خزينة بندقية خرطوش، وطبنجة مطموسة الأرقام، عدد من الطلقات النارية عبارة عن 36 طلقة تستخدم في السلاح الآلي، و30 طلقة تستخدم في السلاح طبنجة، و3 اسطوانات من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإطلاق أحدهم الأعيرة النارية تجاه المواطنين بفرض إرهابهم لحماية نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة داخل نهر النيل.