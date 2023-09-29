هل تحتاج مصر إلى استراتيجية جديدة لزيادة التدفقات السياحية؟.. خبير يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والخبير السياحي، إن مصر تحتاج إلى استراتيجيات جديدة لزيادة التدفقات السياحية خلال الفترة القادمة، والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

وأضاف "شعبان" في تصريحات لـ "الخليج 365"، أن عدد الغرف الفندقية المتواجد حاليًا غير كاف، بامتلاك مصر 250 غرفة فندقية، وهو ما يستوجب العمل على زيادة أعداد الغرف الفندقية.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والخبير السياحي، أنه يجب العمل على تنوع مصادر السياحة، خاصة أن مصر غنية بتنوع منتجاتها السياحية.

وأشار شعبان، إلى أهمية الاهتمام بسياحة المؤتمرات والتركيز عليها خلال الفترة القادمة؛ لأنها تعد أغلى أنواع السياحة.

وأكد الخبير السياحي، على أهمية الاهتمام بالسياحة العلاجية، إلى جانب السياحة المستدامة قائلًا: (لو نزلت فرنسا مش هتحس بوجود فرق بينك وبينهم)، وأن مصر تفتقد ذلك، بأن يشعر السائح بأنه "ابن البلد".

ولفت، إلى أن ذلك يمكن أن يٌحدث من خلال الاهتمام بتعليم هذه الثقافة منذ النشأ، مشيرًا أن مصر ينبغي أن تكون أعظم دولة سياحية في العالم، بتوفر المناخ الجغرافي، والمنتجات السياحية.

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