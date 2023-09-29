شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب الغائب يتفوق على المرشحين في المناظرة الجمهورية الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سادت الفوضى المناظرة الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري، والتي جمعت 7 مرشحين حصلوا بشكل جماعي على نحو 37%، أي أقل ب16 نقطة كاملة من الرئيس السابق دونالد ترامب. في الوقت الذي كان فيه ترامب على بعد 3 آلاف كيلومتر من موقع عقد المناظرة، وركز خلال فعالية في ميشيغان على حشد تأييد العمال من أصحاب الياقات الزرقاء، وهاجم الرئيس جو بايدن. ومن جهة أخرى، رفضت القاضية الأمريكية تانيا تشاتكان طلب ترامب تنحّيها عن ترؤّس جلسات محاكمته في الدعوى الفيدرالية المرفوعة ضدّه بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة انتخابات 2020 الرئاسية، مؤكّدة مجدداً حيادها.

قال الرئيس السابق ترامب: «يدّعي جو بايدن أنه الرئيس الأكثر تأييداً للنقابات في التاريخ. هذه ترّهات. فكّروا في الأمر. مسيرته المهنية بأكملها قائمة على الخيانة الاقتصادية وتدمير النقابات».

وخاض 7 مرشحين جمهوريين لرئاسة الولايات المتحدة المناظرة الثانية، في غياب الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، وفق استطلاعات الرأي المختلفة. وحاول المرشحون إظهار أنهم قادرون على أن يكونوا منافسين لترامب، ووجهوا له خلال المناظرة انتقادات قوية بسبب تجاهله الحضور بعدما غاب عن المناظرة الأولى أيضاً. وكان ترامب قد أعلن أنه لن يكون حاضراً في المناظرات لأنه يعتبرها «إضاعة للوقت» في ظل تقدمه بفارق كبير في استطلاعات الرأي عن بقية منافسيه، بينما قرر عقد لقاء مع عاملين في قطاع السيارات بولاية ميشيغان المهمة في الانتخابات. ويواجه ترامب قضايا جنائية، من بينها اتهامات بسوء التعامل مع أسرار الدولة، والتآمر لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2020، التي خسرها ضد الرئيس الحالي جو بايدن.

وشارك في المناظرة الثانية كل من حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفك راماسوامي، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ونائب ترامب سابقاً مايك بنس، وحاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي، والسيناتور عن ولاية كارولينا الحنوبية تيم سكوت، وحاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم. وأقيمت المناظرة في مؤسسة ومعهد رونالد ريغان الرئاسية في سيمي فالي بكاليفورنيا، وأدارتها قناة «فوكس بيزنس» وشبكة «يونيفيجن».

وعلى الرغم من غيابه، كان ترامب هدفاً لهجوم المرشحين الجمهوريين الساعين لمنافسته، حيث اتهم كريستي الرئيس السابق بأنه «يختبئ خلف جدران نوادي الغولف التابعة له»، بحسب وكالة «فرانس برس». وأضاف في إشارة إلى ترامب: «تتهرّب من هذه المناسبات، دعني أقل لك ماذا سيحصل. واصل القيام بذلك ولن يسميك أحد هنا دونالد ترامب بعد الآن، سنناديك بدونالد داك (وهي إشارة إلى دونالد المتهرّب)»، لتقابل نكته بصيحات استهجان. كما استغل ديسانتيس، الفرصة لمهاجمة ترامب، وقال إنه «مفقود في المعركة. كان يجب أن يكون على هذا المسرح الليلة.. إنه مدين لكم بالدفاع عن سجله إذ إن (إدارته) أضافت مبلغاً قدره 7,8 تريليون دولار إلى الديون، ومهّدت للتضخم الذي نشهده حالياً».

يبدو أن الثلاثي نيكي هايلي وديسانتيس وتيم سكوت، كانوا الأبرز في المناظرة، لكنهم لم يتمكنوا من التأثير على موقع ترامب في صدارة الترشيحات وبشكل كبير.(وكالات)