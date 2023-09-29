شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تثمن تأكيد الكونغو على التزامها بإجراء الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمنت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن تأكيد حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على التزامها بعقد الانتخابات كما هو مخططٌ لها نهاية هذا العام، بما في ذلك عبر نشر اللجنة الوطنية المُستقلة للانتخابات قوائم المرشحين ودعوة مراقبين إقليميين ودوليين للأشراف على الانتخابات. وشددت على ضرورة مواصلة بعثة (مينوسكا) تيسير المشاركة السياسية الشاملة في العملية الانتخابية، داعية حركة 23 مارس وكافة الجماعات المسلحة لإلقاء أسلحتها وإيقاف أعمالها العدائية.

كما أكدت الإمارات أهمية العملية السلمية الشاملة بقيادة إفريقية تعتمد على الحوار والتواصل البنّاء. وحثت الإمارات الوكالات المعنية في الأمم المتحدة على مواصلة العمل مع السلطات الوطنية للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في البلاد، وتحديداً على الأطفال، حيث يعاني ما يقرب من مليون طفل سوء التغذية الحاد، هذا إلى جانب الظروف الصعبة التي يمر بها الأطفال النازحون.

كمـــا أن إغلاق أكثر من 1000 مدرسة هو أمر غير مقبول، إذ يجب علينا حماية مستقبل هذا الجيل وتمكينه، فهو من سيتولى يوماً قيادة البلاد.