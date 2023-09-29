شكرا لقرائتكم خبر عن السياسة الدولية تطرح ملفا عن الاتحاد الأفريقى بعد 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح اليوم في الأسواق العدد (٢٣٤) أكتوبر ٢٠٢٣ من مجلة السياسة الدولية ،حيث تضمن مجموعة من الدراسات والمقالات البحثية الهامة من بينها الافتتاحية بعنوان "50 عامًا على حرب أكتوبر 73: درس الانتصار والتحولات الاستراتيجية المصرية …. " بقلم رئيس التحرير أحمد ناجى قمحة ،ومجموعة من الدراسات منها جدلية الدولة والحركات الإسلامية.. قراءة فى مفهوم العلاقات الدولية فى فكر الإخوان ، مستقبل أمن الساحل الإفريقى بين التنافس الدولى والتهديدات الإرهابية، المسئولية الدولية تجاه استخدام الأسلحة الحديثة فى النزاعات ، أثر الشراكة الصينية-العربية على التوازن الاستراتيجى فى المنطقة

وحمل ملف العدد عنوان: الاتحاد الإفريقى بعد 60 عامًا.. استراتيجية مواجهة التحديات